Alles ist angerichtet: Stuttgarter Weihnachtsmarkt wartet auf Startschuss

Stuttgart - Die besinnliche Zeit klopft wieder an die Tür! Leuchtende Buden und der Duft nach Mandeln, Bratwurst und Glühwein lassen die Herzen aller Weihnachtsfans höherschlagen. Vom 29. November bis 23. Dezember präsentiert sich die baden-württembergische Landeshauptstadt von seiner festlichen Seite.

Lichterfroh und gut besucht will der Stuttgarter Weihnachtsmarkt auch in diesem Jahr ein Ort der Zusammenkunft und Besinnlichkeit sein. © Christoph Schmidt/dpa

Die Weihnachtszeit löst besondere Gefühle aus. Auch in Stuttgart herrscht wieder große Vorfreude auf eine Zeit der Familienzusammenkunft und Nächstenliebe.

Wenn am morgigen Mittwoch der Weihnachtsmarkt in neuem Glanz erstrahlt, strömen Tausende Besucher in die beleuchtete Innenstadt.

Die bis zu acht Meter großen "Glanzlichter Stuttgart" auf dem Schlossplatz und eine stimmungsvolle Atmosphäre auf der Königstraße stehen dann symbolisch für eine echte schwäbische Wohlfühloase.

Die touristischen Highlights der Stadt wie das Porsche Museum, der SWR Fernsehturm, die Wilhelma oder das Stuttgarter Rössle werden dann zum besonderen Blickfang. Mit Einbruch der Dunkelheit werden die Lichtskulpturen auf dem Schlossplatz zum Leben erweckt.