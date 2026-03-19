Baustelle am Albaufstieg: Nicht dem Navi folgen

Ulm - Wer am Wochenende auf der A8 in Richtung Stuttgart unterwegs ist, muss bei Ulm mehr Zeit einplanen. Zwischen den Anschlussstellen Ulm-West und Mühlhausen wird die Autobahn von Freitagabend bis Montagmorgen voll gesperrt, wie die Autobahn GmbH mitteilte.

Autofahrer müssen sich auf eine längere Fahrt von Ulm nach Stuttgart einstellen. © Marijan Murat/dpa

Wegen der Sperrung dürfte die Fahrt von Ulm nach Stuttgart statt gut 70 Minuten eher anderthalb Stunden oder etwas länger dauern - je nach Verkehrslage.

Grund für die Sperrung sind Baumfällarbeiten am Drackensteiner Hang. Sie sind Teil der Vorbereitungen für den Ausbau des A8-Albaufstiegs. Geplant sind auch umfangreiche Erhaltungsmaßnahmen an der Abstiegstrasse. Die Fahrbahn Richtung München bleibt frei.

Wegen der engen und kurvigen Straßen am Albtrauf setzt die Autobahn GmbH auf ein erweitertes Umleitungskonzept und warnt vor Ausweichverkehr über Nebenstrecken. Auch die K1447 im Bereich Drackensteiner Straße ist gesperrt. Verkehrsteilnehmer sollten den offiziellen Umleitungen folgen, um Verkehrschaos auf vermeintlichen Schleichwegen zu vermeiden, hieß es.

Während der Sperrung sind auch die Anschlussstellen Merklingen und Hohenstadt in Fahrtrichtung Stuttgart/Karlsruhe gesperrt. Die Tank- und Rastanlage Aichen wird schon am Freitag ab etwa 16.00 Uhr geschlossen.