Belästigt, gewürgt und attackiert: Kripo Stuttgart ermittelt nach Übergriffen

Stuttgart - Eine Partynacht auf dem Neckar endete am Donnerstagabend für eine junge Frau in einem Albtraum. Eine weitere Frau (18) wurde Tage später in Stuttgart attackiert.

Die Polizei ermittelt nach zwei Übergriffen in Stuttgart. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Der erste Vorfall ereignete sich am Gründonnerstag gegen 22.40 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei suchte die 28-Jährige die Toiletten auf einem Partyboot auf, als ihr ein bislang unbekannter Mann unbemerkt folgte. Er drang gewaltsam mit ihr in die Kabine ein, fasste sie im Intimbereich sowie an den Brüsten an und begann zudem, die Frau zu würgen.

Die 28-Jährige setzte sich jedoch zur Wehr und versuchte, den Angreifer von sich zu drücken. Daraufhin ließ der Täter von seinem Opfer ab und flüchtete vom Boot.

Die Kriminalpolizei hofft nun auf Hinweise von anderen Partygästen oder Passanten an der Anlegestelle, die den Verdächtigen beobachtet haben könnten.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

rund 1,70 Meter groß

schlanker Körperbau

schwarze Haare

Schnauzer und ein Kinnbart

weißes Sweatshirt und dunkle Jeans

Zeugen, die Angaben zu dem Mann oder dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kripo zu melden.