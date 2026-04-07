Belästigt, gewürgt und attackiert: Kripo Stuttgart ermittelt nach Übergriffen
Stuttgart - Eine Partynacht auf dem Neckar endete am Donnerstagabend für eine junge Frau in einem Albtraum. Eine weitere Frau (18) wurde Tage später in Stuttgart attackiert.
Der erste Vorfall ereignete sich am Gründonnerstag gegen 22.40 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei suchte die 28-Jährige die Toiletten auf einem Partyboot auf, als ihr ein bislang unbekannter Mann unbemerkt folgte. Er drang gewaltsam mit ihr in die Kabine ein, fasste sie im Intimbereich sowie an den Brüsten an und begann zudem, die Frau zu würgen.
Die 28-Jährige setzte sich jedoch zur Wehr und versuchte, den Angreifer von sich zu drücken. Daraufhin ließ der Täter von seinem Opfer ab und flüchtete vom Boot.
Die Kriminalpolizei hofft nun auf Hinweise von anderen Partygästen oder Passanten an der Anlegestelle, die den Verdächtigen beobachtet haben könnten.
Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:
rund 1,70 Meter groß
schlanker Körperbau
schwarze Haare
Schnauzer und ein Kinnbart
weißes Sweatshirt und dunkle Jeans
Zeugen, die Angaben zu dem Mann oder dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kripo zu melden.
Weiterer Übergriff: 18-Jährige an Haltestelle attackiert
Die Stuttgarter Kriminalpolizei ermittelt zudem in einem weiteren Fall von sexueller Belästigung, der sich in der Nacht zum Ostersonntag (5. März) nahe der Universität ereignet hat. Eine 18-jährige Frau war gegen 1.10 Uhr im Bereich der Bushaltestelle "Universität" unterwegs, als sie plötzlich von einem unbekannten Mann von hinten gepackt wurde.
Der Angreifer warf die junge Frau auf eine angrenzende Wiese, legte sich auf sie und hielt ihr den Mund zu, um Schreie zu verhindern. Dem Eingreifen von aufmerksamen Passanten ist es zu verdanken, dass der Täter von seinem Opfer abließ und die Flucht ergriff.
Der Gesuchte wird als Mann mit kurzen, schwarzen Haaren und einem Bart beschrieben. Zum Tatzeitpunkt trug er dunkle Kleidung und führte einen Rucksack bei sich.
Auch in diesem Fall bittet die Kripo in Stuttgart um Mithilfe. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem beschriebenen Mann geben können, sollen sich mit der Polizei (+4971189905778) in Verbindung setzen. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, ist bislang nicht bekannt.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa