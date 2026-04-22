Festnahme in Stuttgart: 22-Jähriger soll Mädchen (12) mehrfach missbraucht haben

Stuttgart - Ein mutmaßlicher Fall des sexuellen Missbrauchs eines Mädchens wurde im Stuttgarter Stadtbezirk Degerloch öffentlich. Dank der Geistesgegenwart des jungen Opfers (12) konnte die Polizei den 22-jährigen Tatverdächtigen festzunehmen.

Glücklicherweise konnte der mutmaßliche Täter vor Ort gefasst werden und sitzt nun in U-Haft. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei zeichnen das erschreckende Bild einer monatelangen Anbahnung. Demnach soll der 22-jährige Deutsche bereits im Dezember 2025 über einen Messengerdienst den Kontakt zu dem Kind gesucht haben.

In der Folge kam es zu zwei persönlichen Treffen, bei denen der junge Mann das Mädchen sexuell missbraucht haben soll.

Am vergangenen Samstag (18. April) trafen sich die beiden erneut im Bereich eines Spielplatzes nahe der Wurmlinger Straße. In dieser Situation gelang es der Zwölfjährigen, die Polizei zu verständigen. Die alarmierten Beamten konnten den Tatverdächtigen noch vor Ort festnehmen.