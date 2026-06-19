Mädchen (†1) im Auto vergessen: Wie gehen die Ermittler jetzt vor?

Schorndorf - Nach dem Tod eines Kindes in einem Auto in Schorndorf setzen die Ermittler auf die Ergebnisse der anstehenden Obduktion am Freitag und hoffen, damit einige der offenen Fragen beantworten zu können.

Das Einjährige Mädchen starb, nachdem die Mutter es im Auto vergessen hatte. © 7aktuell.de | Alexander Hald

"Wie es nun weitergeht, hängt vor allem vom Ausgang der Obduktion ab", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Aalen.

Gegen die 44 Jahre alte Mutter wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Die Obduktion könnte nach Angaben der Stadt klären, ob Austrocknung, Überhitzung oder andere medizinische Faktoren den Tod des Mädchens verursacht haben.

Forensische Daten werden auch dazu genutzt, den zeitlichen Verlauf des Todes näher zu bestimmen und eventuelle Faktoren auszuschließen.

Die Ermittler hoffen auch auf eine Aussage der Mutter, die dazu laut Polizei noch nicht vernommen wurde und zu Angaben nicht gezwungen ist.

Sie ist auf freiem Fuß und hat einen Rechtsbeistand gewählt. Dadurch gewinnt sie rechtliche Sicherheit, um etwa mit ihrem Anwalt den möglichen Zeitpunkt und die Form der Vernehmung zu klären. "Bislang ist nicht sicher, ob und in welcher Form sich die Mutter äußern wird", sagte der Polizeisprecher am Tag nach dem Fund des Kindes.

