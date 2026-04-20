Mann in Stuttgarter Fußgängerzone niedergestochen und schwer verletzt

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Ein 23-Jähriger wird nachts in der Stuttgarter Fußgängerzone schwer verletzt. Die Polizei nimmt einen Verdächtigen fest – aber es gibt noch viele Fragen.

Von Martin Oversohl

Stuttgart - Mitten in der Stuttgarter Fußgängerzone ist ein 23 Jahre alter Mann von einem zwei Jahre jüngeren Angreifer durch einen Stich schwer verletzt worden.

Das Opfer kam ins Krankenhaus, während der Täter geschnappt wurde. (Symbolfoto)
Das Opfer kam ins Krankenhaus, während der Täter geschnappt wurde. (Symbolfoto)  © Jens Kalaene/dpa

Die beiden Männer seien sich am Montagmorgen gegen 2.10 Uhr auf der Königstraße begegnet.

Unklar sei aber, ob es einen Streit gegeben habe, sagte ein Polizeisprecher. Auch die Tatwaffe sei bislang nicht bekannt.

Um das marokkanische Opfer kümmerten sich Rettungskräfte, die den Mann auch in ein Krankenhaus brachten. Der 21 Jahre alte Syrer ergriff gemeinsam mit seinem 17-jährigen Begleiter die Flucht.

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Er sei aber nur wenige Straßen weit gekommen, bevor er festgenommen worden sei.

Der Begleiter sei später wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Gegen den mutmaßlichen Täter hat die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags beantragt.

Titelfoto: Jens Kalaene/dpa

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