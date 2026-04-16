Tresore im Fluss versenkt? Polizei sucht Besitzer von zahlreichen Schmuckstücken

Stuttgart/Waiblingen - Nach dem Fund zweier aufgebrochener Tresore im Neckar sowie diversen Schmuckfunden in der Rems sucht die Polizei nun mit Fotos nach den rechtmäßigen Eigentümern. Die Ermittler vermuten hinter den Funden Straftaten.

Die Wasserschutzpolizei in Stuttgart rückte aus. (Symbolfoto) © Sebastian Gollnow/dpa

Ein 59-jähriger Zeuge hatte bereits Anfang Januar verdächtige Gegenstände im Stuttgarter Neckar bemerkt. Auf Höhe der Austraße im Stadtteil Münster alarmierte er die Polizei, woraufhin Beamte der Wasserschutzpolizei feststellten, dass es sich um zwei aufgebrochene Safes handelte.

Taucher der Feuerwehr bargen die Stahlkästen aus dem Wasser. Rund um die Fundstelle entdeckten die Polizisten zudem eine Vielzahl von Schmuckstücken, darunter Anhänger, Anstecker, Ketten, Armbanduhren und Ohrstecker.

Da die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei nicht zu den Eigentümern führten, wurden nun Lichtbilder des Schmucks zur Identifizierung veröffentlicht.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0711 8990-5778 entgegen.