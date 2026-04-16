Tresore im Fluss versenkt? Polizei sucht Besitzer von zahlreichen Schmuckstücken
Stuttgart/Waiblingen - Nach dem Fund zweier aufgebrochener Tresore im Neckar sowie diversen Schmuckfunden in der Rems sucht die Polizei nun mit Fotos nach den rechtmäßigen Eigentümern. Die Ermittler vermuten hinter den Funden Straftaten.
Ein 59-jähriger Zeuge hatte bereits Anfang Januar verdächtige Gegenstände im Stuttgarter Neckar bemerkt. Auf Höhe der Austraße im Stadtteil Münster alarmierte er die Polizei, woraufhin Beamte der Wasserschutzpolizei feststellten, dass es sich um zwei aufgebrochene Safes handelte.
Taucher der Feuerwehr bargen die Stahlkästen aus dem Wasser. Rund um die Fundstelle entdeckten die Polizisten zudem eine Vielzahl von Schmuckstücken, darunter Anhänger, Anstecker, Ketten, Armbanduhren und Ohrstecker.
Da die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei nicht zu den Eigentümern führten, wurden nun Lichtbilder des Schmucks zur Identifizierung veröffentlicht.
Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0711 8990-5778 entgegen.
Schmuckfunde auch in Waiblingen und der Rems
In einem ähnlichen Zusammenhang bittet auch die Kriminalpolizei in Waiblingen um Mithilfe. Dort wurden zwischen Oktober 2025 und Februar 2026 an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet diverse Schmuckstücke sichergestellt, die laut den Ermittlern vermutlich ebenfalls aus Straftaten stammen.
Die Fundorte erstrecken sich über ein Gebüsch in der Heckenrosenstraße in Neustadt bis hin zu Funden in einem Biotop am Bühlweg. Im Dezember vergangenen Jahres trieben zudem diverse Schmuckstücke in der Rems im Bereich der Schwaneninsel.
Auch für diese Fälle hat die Polizei Fotos online gestellt, um mögliche Einbruchsopfer zu finden.
Personen, denen die Schmuckstücke gehören oder die Angaben zu deren Herkunft machen können, werden gebeten, sich bei der Waiblinger Kriminalpolizei unter der Rufnummer 07361 5800 zu melden.
Titelfoto: Bildmontage: Polizeipräsidium Stuttgart, Sebastian Gollnow/dpa