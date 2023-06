Dietrich Wagner (†79) ist tot: Bei einer Demo erblindete er

Doch selbst sein schwerer Schicksalsschlag hinderte den Ingenieur nicht daran, weiterhin seinen Unmut über das Projekt Stuttgart 21 zum Ausdruck zu bringen - und so nahm der schwer gezeichnete Mann unbeeindruckt an weiteren Demos teil.

Rückblick: Am 30. September 2010 demonstrierte Dietrich Wagner zusammen mit Hunderten anderen Stuttgart 21-Gegnern im Schlossgarten gegen die Abholzung alter Bäume.

Nach Informationen der " Stuttgarter Nachrichten " verstarb Wagner in einem Stuttgarter Krankenhaus infolge einer schweren Lungenentzündung.

Er erhielt 120.000 Euro an Schmerzensgeld. Was von ihm in Erinnerung bleibt, sind seine Tapferkeit und sein unerschütterlicher Wille. Erst vor dreieinhalb Jahren erlitt Wagner einen Schlaganfall, von dem er sich langsam wieder erholen konnte.

Wagner äußerte zuletzt den Wunsch, dass der unterirdische Bahnhof zu Ende gebaut werden soll.