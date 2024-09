Dachstuhlbrand in Stuttgart: Feuerwehr macht grausigen Fund

Stuttgart - Nach einem Brand in einem Haus in Stuttgart ist dort eine leblose Person gefunden worden.

Dichter Rauch quoll in den Stuttgarter Nachthimmel empor. © 7aktuell

Wie die Polizei mitteilte, fanden Ermittler des Branddezernats den Leichnam am heutigen Vormittag bei der Spurensicherung in dem Gebäude in der Teckstraße, wo das Feuer gegen kurz nach 1 Uhr in der Nacht zum Montag ausbrach.

Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen zur Brandursache sowie zur Identität der oder des Toten aufgenommen. Die Beamten ließen zunächst offen, ob es sich bei der toten Person um eine Frau oder einen Mann handelte.

Der Sachschaden des Feuers wird auf eine Höhe von mehreren Hunderttausend Euro beziffert.

Das Feuer sei in der Nacht unter dem Dach ausgebrochen und habe sich rasch ausgebreitet.