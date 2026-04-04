Feuerwehr-Großeinsatz in Stuttgart: Flammen schlagen aus den Fenstern

Stuttgart - Am Abend des Karfreitags ist es in Stuttgart zu einem gefährlichen Wohnungsbrand gekommen, der einen Großeinsatz der Rettungskräfte auslöste.

Zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr sowie der Rettungsdienst und mehrere Einsatzleiter rückten am Freitagabend zum Einsatzort aus. © SDMG / Schulz

Bei der Integrierten Leitstelle gingen am Abend mehrere Meldungen ein, wonach in einer Erdgeschosswohnung im Stadtteil Rot ein Feuer ausgebrochen war. "Anrufer berichteten von offenen Flammen, die bereits aus den Fenstern schlugen", berichtete die Feuerwehr.

Da zu diesem Zeitpunkt unklar war, ob sich noch Personen in den brennenden Räumen aufhielten, alarmierte die Leitstelle umgehend ein Großaufgebot.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte drang bereits dichter Rauch aus der Wohnung. Sofort drangen drei Trupps unter Atemschutz in das Gebäude vor, um nach eingeschlossenen Menschen zu suchen und gleichzeitig die Brandbekämpfung einzuleiten.

Glücklicherweise hatten sich bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr alle Bewohner selbstständig ins Freie gerettet.