Flammen am Ostermontag: Stuttgarter Feuerwehr bei Doppel-Einsatz gefordert

Stuttgart - Ein einsatzreicher Ostermontag hielt die Feuerwehr Stuttgart in Atem. Innerhalb weniger Stunden mussten die Rettungskräfte zu zwei Bränden in den Stadtteilen Vaihingen und Bad Cannstatt ausrücken.

Die Feuerwehr untersuchte die Brandstelle unter anderem nach möglichen Glutnestern. © SDMG / Dettenmeyer

Der erste Alarm erreichte die Einsatzkräfte am Nachmittag aus Stuttgart-Vaihingen. Dort war in einer Garage ein Feuer ausgebrochen, das sich rasend schnell entwickelte. Als die ersten Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand.

Laut Mitteilung der Feuerwehr war die Lage vor Ort kritisch: "Dichter Rauch hatte sich zudem in das angrenzende Wohngebäude ausgebreitet." Insgesamt vier Trupps kämpften unter Atemschutz gegen die Flammen.

Obwohl sich alle Bewohner noch vor dem Eintreffen der Retter eigenständig ins Freie retten konnten, wurden drei Personen leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Nach den Löscharbeiten waren umfangreiche Belüftungsmaßnahmen notwendig, um das stark verrauchte Wohngebäude wieder begehbar zu machen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache aufgenommen.