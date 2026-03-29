Großbrand in Disco: 750 Personen müssen vor Flammen fliehen

Kehl - In den frühen Morgenstunden des Sonntags brach in einem Club in Kehl (Baden-Württemberg) ein Feuer aus, das sich schnell auf das gesamte Gebäude ausbreitete.

Mehrere Feuerwehren, auch aus umliegenden Gemeinden, waren im Einsatz. © Esther Busch / EinsatzReport24

Wie die Polizei mitteilte, entstand der Brand gegen 3.45 Uhr in der Siemensstraße.

Zu diesem Zeitpunkt sollen sich rund 750 Personen in der Diskothek "K-Club Kehl" befunden haben, die nach der Evakuierung des Gebäudes die Örtlichkeit selbst verlassen konnten.

Nach ersten Erkenntnissen mussten drei Menschen aufgrund der Gesamtsituation vom Rettungsdienst behandelt werden. Mehrere Feuerwehren, auch aus den umliegenden Gemeinden, waren zur Brandbekämpfung im Einsatz, die Kriminalpolizei ermittelt ebenfalls.

Zur Klärung der Brandursache wurden bereits Zeugen befragt, dennoch ist bislang unklar, wodurch das Feuer ausgelöst wurde.

Auch gegen 5.30 Uhr dauerten die Einsatzmaßnahmen noch an. Das Gebäude konnte zu diesem Zeitpunkt weiterhin nicht betreten werden. Für den Verkehr wurde eine Umleitung eingerichtet.