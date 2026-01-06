Halbe Million Euro Schaden: 14 Menschen verlieren nach Wohnungsbrand das Zuhause
Baiersbronn - In einem Ortsteil von Baiersbronn (Landkreis Freudenstadt) ist am Montagabend ein verheerendes Feuer ausgebrochen.
Laut Polizei Pforzheim ereignete sich der Brand in einem Wohnhaus auf der Klosterstraße im Ortsteil Klosterreichenbach gegen 23.30 Uhr.
Laut ersten Erkenntnissen der Feuerwehr befand sich der Brandherd in einem Zimmer im Erdgeschoss des vierstöckigen Gebäudes.
Das Wohnhaus und die darin befindlichen vier Wohnungen wurden erheblich beschädigt. Derzeitige Schätzungen belaufen sich auf einen Sachschaden von circa 500.000 Euro.
Glücklicherweise wurde niemand durch die Flammen verletzt.
14 Menschen müssen Zuhause verlassen
Aufgrund des horrenden Schadens ist das Wohnhaus unbewohnbar, weswegen die 14 Bewohner vorübergehend woanders untergebracht werden mussten.
Die Polizei ermittelt derzeit die Brandursache, auch eine mutwillige Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden.
Titelfoto: Henry Mungenast / EinsatzReport24