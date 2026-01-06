Halbe Million Euro Schaden: 14 Menschen verlieren nach Wohnungsbrand das Zuhause

Im kleinen Örtchen Klosterreichenbach bei Baiersbronn ist Montagnacht ein Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen. Alle Bewohner mussten ihr Zuhause verlassen.

Von Nick-Fabrice Vetter

Baiersbronn - In einem Ortsteil von Baiersbronn (Landkreis Freudenstadt) ist am Montagabend ein verheerendes Feuer ausgebrochen.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr schafften es, das Feuer schnell unter Kontrolle zu bringen, doch was hat den Brand ausgelöst?
Laut Polizei Pforzheim ereignete sich der Brand in einem Wohnhaus auf der Klosterstraße im Ortsteil Klosterreichenbach gegen 23.30 Uhr.

Laut ersten Erkenntnissen der Feuerwehr befand sich der Brandherd in einem Zimmer im Erdgeschoss des vierstöckigen Gebäudes.

Das Wohnhaus und die darin befindlichen vier Wohnungen wurden erheblich beschädigt. Derzeitige Schätzungen belaufen sich auf einen Sachschaden von circa 500.000 Euro.

Glücklicherweise wurde niemand durch die Flammen verletzt.

Der Brandherd soll sich ersten Ermittlungen zufolge in einem Zimmer im Erdgeschoss des Hauses befunden haben.
Eisige -9 Grad Celsius erschwerten die Arbeit der Einsatzkräfte. Der Boden war extrem glatt, weswegen die Feuerwehr zusätzlich vor dem Haus Streusalz verteilte.
14 Menschen müssen Zuhause verlassen

Aufgrund des horrenden Schadens ist das Wohnhaus unbewohnbar, weswegen die 14 Bewohner vorübergehend woanders untergebracht werden mussten.

Die Polizei ermittelt derzeit die Brandursache, auch eine mutwillige Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden.

