Nach Explosion in Stuttgart: Großeinsatz nach Stunden für beendet erklärt

Stuttgart - Die Feuerwehr hat ihren Einsatz nach der Explosion in einem Haus in Stuttgart für beendet erklärt.

Nachdem es im Stuttgarter Stadtteil Vaihingen am Mittwoch zu einer heftigen Explosion gekommen war, hat die Polizei nun neue Erkenntnisse veröffentlicht. © 7aktuell

30 Stunden habe der Einsatz gedauert, teilte die Feuerwehr mit. Die letzten Kräfte kehrten am gestrigen Donnerstagabend zu ihrer Feuerwache zurück.

Am Mittwoch war es in Stuttgart zu einer Explosion in einem Haus im Stuttgarter Stadtteil Vaihingen gekommen. Große Teile der Hauswand brachen ein und stürzten teilweise auf die Straße.

Eine Frau wurde leicht verletzt. Ein Brand konnte von der Feuerwehr zügig gelöscht werden.

Anschließend waren vor dem Haus erhöhte Gaswerte gemessen worden. Eine Gasleitung wurde durch den Energieversorger Netze BW ausgegraben.