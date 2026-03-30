Nach verheerendem Brand in Disco: Was löste die Flammen im "K-Club Kehl" aus?

Kehl - Nach dem Brand in einer Großraum-Disco "K-Club Kehl" in Kehl versuchen Experten herauszufinden, warum die Flammen am frühen Sonntagmorgen ausbrechen konnten.

Die Feuerwehr bei Löscharbeiten der zahlreichen Glutnester im Innern der ausgebrannten Halle. © -/Feuerwehr Kehl/dpa

Es wird eine komplizierte Suche: Denn das Feuer hat den Club weitgehend zerstört, vor allem der hintere Teil der Halle liegt in Schutt und Asche.

Bagger mussten in den Stunden nach dem Ausbruch Wände der Halle im Industriegebiet einreißen, damit die Feuerwehr die letzten Glutnester löschen konnte. Unklar ist auch noch, wie hoch der Schaden ist.

Der Brand war in den frühen Morgenstunden in der Disco unweit der französischen Grenze ausgebrochen. Hunderte Feiernde brachten sich rechtzeitig ins Freie, niemand wurde schwerer verletzt.

Der Einsatzleiter der Kehler Feuerwehr, David Oster, lobte den Betreiber der Disco: Die Besucherinnen und Besucher seien von den Security-Kräften koordiniert über die drei Straßen abgeleitet worden.

Auch Kehls Oberbürgermeister Wolfram Britz zeigte sich erleichtert. "Ich bin glücklich und erleichtert, dass durch den Brand niemand verletzt wurde", sagte er nach einem Besuch am Ort des Brandes.