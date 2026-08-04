Schließdienst sperrt Touristin auf Toilette ein! Feuerwehr muss sie befreien

Freiburg - Die Feuerwehr hat in Freiburg einer Touristin aus misslicher Lage geholfen - und sie aus einer Toilette befreit.

Eine Touristin (21) wurde in einer öffentlichen Toilette eingesperrt - die Feuerwehr musste sie befreien. (Symbolfoto) © Arne Dedert/dpa

Die 21-Jährige hatte sich nach Polizeiangaben auf dem öffentlichen Klo eingeschlossen. Rettungskräfte rückten aus und starteten eine Befreiungsaktion. Zuvor hatte die "Badische Zeitung" berichtet.

Den Ermittlern zufolge war die 21-Jährige am Sonntagabend gemeinsam mit Familienangehörigen auf einem Abendspaziergang unterwegs und kurz vor der offiziellen Schließzeit gegen 23 Uhr auf die Toilette gegangen.

Offenbar sei die Anlage vom Schließdienst verschlossen worden, obwohl sich die Frau noch im Inneren befand.

Weil an der Toilette keine Notrufnummer oder die Kontaktdaten eines zuständigen Schließdienstes zu finden waren, alarmierten Passanten den Angaben zufolge die Polizei.