Gefährliche Ameisenart erstmals in Stuttgart entdeckt

Stuttgart - In einem Stuttgarter Stadtpark ist eine neue eingeschleppte Ameisenart entdeckt worden, deren Stich zu allergischen und damit lebensgefährlichen Schocks führen kann.

Die Asiatische Nadelameise war im vergangenen Sommer in die höchste Gefahrenklasse der EU heraufgestuft worden. © Aron Bellersheim/Senckenberg Gesellschaft/dpa

Nach Angaben der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung (Frankfurt) und der Stuttgarter Universität Hohenheim ist es der erste gesicherte Nachweis einer Asiatischen Nadelameise in Deutschland.

"Die Insekten werden von der Europäischen Union aufgrund ihrer möglichen Schadwirkung und ihrer potenziell allergieauslösenden Stiche als besonders problematisch eingestuft", teilten die Experten der Senckenberg Gesellschaft mit.

Die Art war im vergangenen Sommer in die höchste Gefahrenklasse der EU heraufgestuft worden.

Forschende sind nach eigenen Angaben im vergangenen Juni im Stuttgarter Rosensteinpark auf Nachweise für die aus Ostasien stammende Ameise gestoßen.