Nach Amokfahrt von Mannheim: Land ehrt Taxifahrer

Mannheim - Für sein beherztes Eingreifen bei der tödlichen Amokfahrt in Mannheim am Rosenmontag 2025 erhält der Taxifahrer Muhammad A. die Rettungsmedaille des Landes Baden-Württemberg.

Taxifahrer Muhammad A. stoppte mit seinem Taxi den Täter bei seiner Amokfahrt durch die Mannheimer Innenstadt. © Uwe Anspach/dpa

Dies teilte eine Sprecherin des Innenministeriums mit. A. stoppte den Täter am 3. März 2025, indem er dessen Auto mit seinem Taxi blockierte.

"Es ist dem Mut eines Einzelnen zu verdanken, dass nicht weitere Menschen verletzt oder getötet wurden", sagte Innenminister Thomas Strobl (65, CDU) kürzlich der Deutschen Presse-Agentur.

"Der Taxifahrer Muhammad A. hat das Fahrzeug des Täters selbstlos und ohne zu zögern gestoppt und so andere Leben gerettet." Dafür gebühre ihm Anerkennung und Dank.

Der Termin für die Ehrung stehe allerdings noch nicht fest, sagte die Sprecherin. Es müsse noch ein Datum gefunden werden, an dem alle Beteiligten Zeit hätten.