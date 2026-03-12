Schafft Stuttgart die zwei Millionen Kilometer auf dem Rad? Anmeldungen ab heute
Stuttgart - Zum zehnten Mal heißt es Radeln um die Wette bei der Fahrradkampagne "STADTRADELN". Mitmachen kann jeder mit einem Rad in Stuttgart.
Ab Donnerstag können sich Bürger anmelden und im Aktionszeitraum vom 4. bis 24. Mai 2026 möglichst viele Wege mit dem Fahrrad zurücklegen. Ziel ist mehr klimafreundliche Mobilität, aktiver Klimaschutz und eine neue Bestmarke an gefahrenen Kilometern zu erreichen.
Mit mehr als 1,2 Millionen Teilnehmenden ist "STADTRADELN" Deutschlands größte Fahrradkampagne. Im vergangenen Jahr beteiligten sich über 3000 Kommunen. Jeder Teilnehmer sammelt gefahrene Kilometer, die online eingetragen und laufend ausgewertet werden.
Im vorigen Jahr gingen für die Landeshauptstadt Stuttgart 9397 Teilnehmende an den Start und legten insgesamt 1,9 Millionen Kilometer auf dem Rad zurück. Ziel für 2026 sind 10.000 Teilnehmer und über zwei Millionen geradelte Kilometer.
Die Teilnehmenden machen damit auf umweltfreundliche Mobilität und Klimaschutz aufmerksam.
Mehr Klimaschutz und bessere Radinfrastruktur
"Wir arbeiten kontinuierlich an einer besseren Radinfrastruktur für Stuttgart", sagt Peter Pätzold, Bürgermeister für Städtebau, Wohnen und Umwelt. "Neue Fahrradstraßen, optimierte Wege und spürbare Verbesserungen im Radnetz machen das Radfahren in unserer Stadt Schritt für Schritt attraktiver, sicherer und komfortabler."
Der Bürgermeister betont: "Für das Team der Stadtverwaltung fährt diesmal ein neues Gesicht vorneweg: Fahrradbotschafter Jonas Marwein wird in seiner Funktion Tempo für die Stärkung des Radverkehrs und den Austausch zwischen Bürgerschaft und Stadt machen."
Wer nun Lust bekommen hat, bei der Aktion mitzumachen und jede Menge Kilometer zu radeln, kann sich unter www.stadtradeln.de/stuttgart anmelden.
Teilnehmer können eigene Teams gründen oder sich einem Team anschließen. Voraussetzung ist, in Stuttgart zu wohnen, zu arbeiten oder eine Hochschule zu besuchen.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa