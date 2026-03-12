Schafft Stuttgart die zwei Millionen Kilometer auf dem Rad? Anmeldungen ab heute

Stuttgart - Zum zehnten Mal heißt es Radeln um die Wette bei der Fahrradkampagne "STADTRADELN". Mitmachen kann jeder mit einem Rad in Stuttgart .

Ziel ist es, 10.000 Teilnehmer zu gewinnen und insgesamt zwei Millionen Kilometer zusammenzufahren. © Marcus Brandt/dpa

Ab Donnerstag können sich Bürger anmelden und im Aktionszeitraum vom 4. bis 24. Mai 2026 möglichst viele Wege mit dem Fahrrad zurücklegen. Ziel ist mehr klimafreundliche Mobilität, aktiver Klimaschutz und eine neue Bestmarke an gefahrenen Kilometern zu erreichen.

Mit mehr als 1,2 Millionen Teilnehmenden ist "STADTRADELN" Deutschlands größte Fahrradkampagne. Im vergangenen Jahr beteiligten sich über 3000 Kommunen. Jeder Teilnehmer sammelt gefahrene Kilometer, die online eingetragen und laufend ausgewertet werden.

Im vorigen Jahr gingen für die Landeshauptstadt Stuttgart 9397 Teilnehmende an den Start und legten insgesamt 1,9 Millionen Kilometer auf dem Rad zurück. Ziel für 2026 sind 10.000 Teilnehmer und über zwei Millionen geradelte Kilometer.

Die Teilnehmenden machen damit auf umweltfreundliche Mobilität und Klimaschutz aufmerksam.