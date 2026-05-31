Vor den Augen seiner Familie: Mann beim Picknicken von Ast erschlagen

Stuttgart - Ein Senior ist bei einem Ausflug in einem Stuttgarter Wald von einem herunterfallenden Ast erschlagen worden.

Offenbar wollte die Gruppe Picknicken, als das Unglück passierte. © 7aktuell.de | Simon Adomat

Der 76-Jährige sei am Samstag im Rotwildpark mit seiner Frau und seinem Sohn unterwegs gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Offenbar war die Gruppe beim Picknicken.

Der Ast brach demnach in einer Baumkrone ab und traf den Senior.

Die 75 Jahre alte Ehefrau habe bei dem Vorfall leichte Verletzungen erlitten, wie der Sprecher weiter ausführte.

Sein erwachsener Sohn blieb unverletzt. Zuvor hatte die "Bild" über den Vorfall berichtet.

Jetzt muss ermittelt werden, wie es dazu kommen konnte.