Zug entgleist im Stuttgarter Hauptbahnhof: Gleise wieder befahrbar

Stuttgart - Bei einer Rangierfahrt ohne Passagiere ist ein Zug im Stuttgarter Hauptbahnhof entgleist. Mittlerweile sind die Gleise wieder befahrbar.

Es könne bis zum Nachmittag dauern, bis der Zug wieder auf den Gleisen steht. (Symbolbild) © Uli Deck/dpa

Das Drehgestell eines Flixtrains sprang aus dem Gleis, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn sagte. Der Vorfall ereignete sich gegen 8.30 Uhr, wie eine Flixtrain-Sprecherin sagte.

Die Gleise acht bis elf aus Süden und dem Stadtteil Bad Cannstatt kommend konnten bis zum Nachmittag nicht genutzt werden, erklärte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Da Züge auf andere Bahnsteige umgeleitet werden mussten, kam es zu Verspätungen im Regional- und Fernverkehr.

Bis der Zug wieder aufgegleist war und die Schienen auf Schäden kontrolliert waren, dauerte es mehrere Stunden. Zugeinfahrten aus Richtung Norden und dem Bahnhof Feuerbach waren von Einschränkungen nicht betroffen.

Die Ursachen für den Vorfall werden von Flixtrain gemeinsam mit der DB InfraGo untersucht, wie die Flixtrain-Sprecherin sagte. Zwei Flixtrain-Fahrten auf den Strecken Stuttgart nach Hamburg und Hamburg nach Berlin fielen am Freitag aus.

Der Stuttgarter Kopfbahnhof verfügt über 16 Gleise. Insbesondere die Infrastruktur von Gleisen, Weichen und Stellwerktechnik gilt seit Jahren als marode. Deswegen kommt es dort immer wieder zu Problemen.