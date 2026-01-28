Über 120 Bäume müssen dran glauben: Stuttgart kündigt Fällungen an

Stuttgart - Das Stuttgarter Stadtbild wird sich in den kommenden Wochen in zwei Bezirken verändern. Wie die Stadt mitteilt, müssen im Rahmen der aktuellen Fällperiode bis Ende Februar zahlreiche Bäume weichen.

Die Fällungen sollen im kommenden Monat beendet werden. (Symbolfoto) © 123rf/johny007pan

Trotz intensiver Pflegemaßnahmen in der Vergangenheit weisen die betroffenen Bäume in Weilimdorf und Stuttgart-Süd mittlerweile so starke Schäden auf, dass ein sicherer Stand nicht mehr garantiert werden kann. Die Fällungen seien aus Sicherheitsgründen unumgänglich.

Besonders betroffen ist der Stadtbezirk Weilimdorf, wo insgesamt 76 Bäume mit einem Stammdurchmesser von mehr als 25 Zentimetern entnommen werden müssen. In Stuttgart-Süd sind nach den aktuellen Prüfungen weitere 47 Bäume von den Maßnahmen betroffen.

Die Arbeiten sollen bis zum Ende der gesetzlichen Fällperiode am 28. Februar 2026 abgeschlossen sein.

In Stuttgart finden regelmäßige Baumkontrollen statt, bei denen das städtische Grün fachmännisch auf seine Standfestigkeit und Verkehrssicherheit geprüft wird.