Über 120 Bäume müssen dran glauben: Stuttgart kündigt Fällungen an

Das Stuttgarter Stadtbild wird sich in den kommenden Wochen in zwei Bezirken sichtlich verändern. Wie die Stadt mitteilte, müssen zahlreiche Bäume weichen.

Von Johanna Baumann

Stuttgart - Das Stuttgarter Stadtbild wird sich in den kommenden Wochen in zwei Bezirken verändern. Wie die Stadt mitteilt, müssen im Rahmen der aktuellen Fällperiode bis Ende Februar zahlreiche Bäume weichen.

Die Fällungen sollen im kommenden Monat beendet werden. (Symbolfoto)
Trotz intensiver Pflegemaßnahmen in der Vergangenheit weisen die betroffenen Bäume in Weilimdorf und Stuttgart-Süd mittlerweile so starke Schäden auf, dass ein sicherer Stand nicht mehr garantiert werden kann. Die Fällungen seien aus Sicherheitsgründen unumgänglich.

Besonders betroffen ist der Stadtbezirk Weilimdorf, wo insgesamt 76 Bäume mit einem Stammdurchmesser von mehr als 25 Zentimetern entnommen werden müssen. In Stuttgart-Süd sind nach den aktuellen Prüfungen weitere 47 Bäume von den Maßnahmen betroffen.

Die Arbeiten sollen bis zum Ende der gesetzlichen Fällperiode am 28. Februar 2026 abgeschlossen sein.

In Stuttgart finden regelmäßige Baumkontrollen statt, bei denen das städtische Grün fachmännisch auf seine Standfestigkeit und Verkehrssicherheit geprüft wird.

Bäume sollen ersetzt werden

Die Stadt betont jedoch, dass das ökologische Gleichgewicht und das grüne Erscheinungsbild der Viertel langfristig erhalten bleiben sollen. Für jeden gefällten Baum soll eine Nachpflanzung vorgenommen werden.

Nach Möglichkeit sollen die neuen Bäume direkt an den ursprünglichen Standorten gesetzt werden, um die Lücken im Bestand zeitnah zu schließen.

Sollte dies aus baulichen oder platztechnischen Gründen nicht machbar sein, werden alternative Standorte in der unmittelbaren Umgebung ausgewählt.

