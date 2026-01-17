Neuheiten und Urlaubsideen: Das erwartet Euch bei der Reisemesse CMT in Stuttgart

Stuttgart - Fernweh, Camper-Vielfalt und neue Urlaubsideen: Die Reisemesse CMT öffnete am Samstag um 9 Uhr in Stuttgart ihre Türen für Besucherinnen und Besucher.

Wer einen Wohnwagen oder ein Wohnmobil sucht, wird auf der Reisemesse fündig. © Bernd Weißbrod/dpa

Bei der nach eigenen Angaben weltgrößten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit werden in diesem Jahr gut 1650 Aussteller erwartet. Neben Caravans präsentieren sich auch eine ganze Reihe von Reisezielen auf der CMT - darunter das diesjährige Partnerland Angola und die Rundreise "Grand Tour de Catalunya" in Spanien.

Besonders groß ist der Bereich Caravaning, der zu den Publikumsmagneten der CMT zählt. In den Hallen sind Messechef Roland Bleinroth zufolge rund 1200 Fahrzeuge ausgestellt – vom kompakten Campervan über familienfreundliche Modelle bis hin zu luxuriösen Reisemobilen und Expeditionsfahrzeugen.

Rund 120 Neuheiten und Weltpremieren gebe es. Zahlreiche Fahrzeuge lassen sich betreten und direkt vergleichen.

Ein Trend, der in diesem Jahr spürbar sei: Viele Hersteller setzen nach Angaben der Messe auf günstigere Einstiegsmodelle. Zum Beispiel gibt es fahrfertige Campervans, die in der einfachsten Ausführung ab 40.000 Euro angeboten werden. Auch Einsteiger-Wohnwagen seien für unter 20.000 Euro zu haben.

Wieder auf ihre Kosten kommen auch Menschen, die ein Fahrzeug selbst zum Camper umbauen möchten. Auf der Tochtermesse Selbstausbau (22. bis 25. Januar) dreht sich alles um das Thema - und damit unter anderem um Batterien, Dämmmaterialien und Werkzeuge.