CDU bringt sich für Koalitions-Gespräche in Stellung

Stuttgart - Die CDU will geschlossen und mit weitreichenden inhaltlichen Forderungen in die Koalitionsgespräche mit den Grünen gehen.

Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) und Manuel Hagel (CDU) würden beide im neuen Landtag mit ihren Parteien 56 Mandate bekommen. © Bernd Weißbrod/dpa

Am Abend kam der CDU-Landesvorstand mit den Wahlkreiskandidaten zusammen, um den Wahlkampf und das Ergebnis zu analysieren. Viele Teilnehmer bestätigen, dass es nun darum gehe, nach vorn zu schauen. Der Rückhalt für Landeschef Manuel Hagel (37) sei groß. Der Ball liege bei den Grünen, hieß es zudem.

Wann das erste Gespräch von Grünen-Politiker Cem Özdemir (60) und Hagel aber stattfinden soll, ist weiter unklar. In einigen Teilen der CDU kursiert, dass ein Gespräch bereits an diesem Wochenende stattfinden könne. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es aber nicht.

In der CDU werden große inhaltliche Zugeständnisse der Grünen in den Koalitionsverhandlungen erwartet. "Baden-Württemberg hat konservativ gewählt", bilanziert etwa Landtags-Vizepräsident Wolfgang Reinhart das Ergebnis der Landtagswahl.

"Auf die Inhalte kommt es an - da haben wir zu viel zu verlieren", sagt CDU-Vorstandsmitglied und Landtagsabgeordneter Guido Wolf. "Es kann nicht sein, dass wir uns in einem linken Koalitionsvertrag wiederfinden." Man werde Özdemir an seinen Aussagen im Wahlkampf messen. Wolf spricht von einer "Nagelprobe" für die CDU - insbesondere mit Blick auf die AfD. In fünf Jahren werde er sich in seinem Wahlkreis Tuttlingen-Donaueschingen messen lassen müssen an dem, was er zugesagt habe. In seinem Wahlkreis habe die AfD ein nicht unerhebliches Potenzial, sagte Wolf.