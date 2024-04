CDU-Chef Manuel Hagel über AfD: "Heuchler" und "Vaterlandsverräter"

Manuel Hagel (35) äußerte sich auf dem Landesparteitag. © Jan-Philipp Strobel/dpa

"Wer von Russland sich bezahlen lässt und für China spioniert, der verrät deutsche Interessen und deshalb sind die AfD keine Patrioten, es sind Vaterlandsverräter", sagte Hagel beim CDU-Landesparteitag in Ludwigsburg am Samstag. Wer Patriot sei, wähle die CDU.



Manche dieser Rechtsextremisten würden sagen, sie würden Deutschland dienen und lieben. "Aber dass diese Maske verrutscht ist, erkennt doch wirklich jeder", sagte Hagel. Hinter dieser Fassade dieser "Heuchler" würden russisches Geld und chinesische Spione stecken. Diese "Vaterlandsverräter" würden versuchen, das Land und den Rechtsstaat zu unterwandern, etwa durch Fake News.

Hagel hat der Ampelregierung außerdem vorgeworfen, die Errungenschaften deutsch-französischer Freundschaft "mit System" zu gefährden. So kritisierte er am Samstag auf dem Landesparteitag in Ludwigsburg, dass die Ampel etwa die Goethe-Institute in Frankreich schließen wolle.

Wenn die CDU wieder regiere, müssten die Institute sofort wieder geöffnet werden. "Diese Ampelmänner und -frauen in Berlin, die unser Nachbarland Frankreich nicht nur ignorieren - sie demütigen es und sie düpieren es."

Die Bundesregierung hat entschieden, die Goethe-Institute in Bordeaux und Lille und das Verbindungsbüro in Straßburg zu schließen.