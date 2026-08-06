Gewitter-Comeback? So wird das Wochenend-Wetter im Südwesten
Stuttgart - Schirm oder Sonnenbrille? In Baden-Württemberg ist in den kommenden Tagen beides gefragt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt Temperaturen von bis zu 33 Grad voraus.
Am Donnerstag teilt sich das Wetter in Baden-Württemberg auf. Wer sich südlich der Donau aufhält, muss sich auf einen eher wolkigen Tag mit Schauern und Gewitter einstellen.
Anders sieht es im Rest des Landes aus, wo es meist heiter und trocken bleibt. Die Höchstwerte klettern auf 25 bis 31 Grad.
Der Freitag bringt dann mehr Ruhe in das Wettergeschehen. Im gesamten Südwesten wird es überwiegend heiter und freundlich. Die Temperaturen erreichen 24 Grad auf der Zollernalb und steigen im Breisgau auf bis zu sommerliche 30 Grad an.
Der Wind weht größtenteils schwach aus nördlichen Richtungen, kann in Böen aber noch frisch ausfallen.
Wetter in Baden-Württemberg: Wochenende wird sommerlich
Am ersten Wochenendtag steht einem Ausflug ins Freie nichts im Wege, denn das Wetter zeigt sich landesweit heiter und trocken. Die Temperaturen ziehen an und sorgen für perfektes Sommerfeeling. In Oberschwaben werden 28 Grad erwartet, im Raum Karlsruhe klettert das Thermometer auf 33 Grad. Dazu weht ein schwacher Nordwind.
Nach einem freundlichen Beginn zieht sich der Himmel am Sonntag im weiteren Tagesverlauf von Westen her mit Wolken zu. Mit ihnen kommen auch die Schauer und einzelne Gewitter zurück ins Ländle.
Gleichzeitig prognostiziert der DWD Höchstwerte von 29 bis zu 36 Grad. Der schwache bis mäßige Westwind bringt frische Böen mit sich, die in höheren Lagen und bei Gewittern auch Sturmstärke erreichen können.
Titelfoto: Bildmontage: Bernd Weißbrod/dpa, wetteronline.de