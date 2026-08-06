Gewitter-Comeback? So wird das Wochenend-Wetter im Südwesten

Stuttgart - Schirm oder Sonnenbrille? In Baden-Württemberg ist in den kommenden Tagen beides gefragt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt Temperaturen von bis zu 33 Grad voraus.

Im Südwesten steigt erneut die Unwettergefahr. Der DWD rechnet mit Schauern. © Bildmontage: Bernd Weißbrod/dpa, wetteronline.de

Am Donnerstag teilt sich das Wetter in Baden-Württemberg auf. Wer sich südlich der Donau aufhält, muss sich auf einen eher wolkigen Tag mit Schauern und Gewitter einstellen.

Anders sieht es im Rest des Landes aus, wo es meist heiter und trocken bleibt. Die Höchstwerte klettern auf 25 bis 31 Grad.

Der Freitag bringt dann mehr Ruhe in das Wettergeschehen. Im gesamten Südwesten wird es überwiegend heiter und freundlich. Die Temperaturen erreichen 24 Grad auf der Zollernalb und steigen im Breisgau auf bis zu sommerliche 30 Grad an.

Der Wind weht größtenteils schwach aus nördlichen Richtungen, kann in Böen aber noch frisch ausfallen.