Hitze, Hagel und Orkane: So ungemütlich wird das Wetter in Baden-Württemberg

Stuttgart - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt neben drückender Hitze von bis zu 38 Grad vor schweren Unwettern mit Starkregen, Hagel und Orkanböen.

In den kommenden Tagen müssen sich Baden-Württemberger auf teils starke Regenschauer einstellen. © Bildmontage: Marijan Murat/dpa, wetteronline.de

Während es in einigen Südwest-Regionen am Montagvormittag sonnig ist, halten sich mancherorts noch dichte Wolken und vereinzelte Schauer. Ab der Mittagszeit setzt sich dann die Sonne durch. Die Temperaturen klettern auf 32 Grad im Hotzenwald und erreichen am nördlichen Oberrhein 38 Grad.

Vom Bergland her bilden sich im Tagesverlauf Quellwolken, die ab dem Nachmittag gebietsweise starke Gewitter mit lokaler Unwettergefahr mit sich bringen. Der schwache Westwind kann dabei zeitweise frisch auffrischen und in Gewitternähe schwerere Sturmböen erreichen.

Der Dienstag beginnt heiter, im weiteren Verlauf nimmt die Schauer- und Gewitteraktivität jedoch zu. Der DWD warnt vor einer örtlich erhöhten Unwettergefahr durch Starkregen, Hagel und orkanartige Böen.

Die Spitzenwerte am Dienstag liegen zwischen 30 Grad im höheren Schwarzwald und bis zu 38 Grad rund um Bad Mergentheim.