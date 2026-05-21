Bis 33 Grad! So schön wird das Wetter über Pfingsten

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Nach Kälte und jeder Menge Regen dürfen sich die Baden-Württemberger endlich über Sonne freuen. Sonnenbrille und Hut einpacken und raus in die Sonne.

Von Lara Vonwald

Stuttgart - Nach Kälte und jeder Menge Regen dürfen sich die Baden-Württemberger endlich über Sonne freuen. Sonnenbrille und Mütze einpacken und raus in die Sonne!

Lange ersehnt und nun ist es so weit: Die Temperaturen klettern über die 30-Grad-Marke.
Lange ersehnt und nun ist es so weit: Die Temperaturen klettern über die 30-Grad-Marke.  © Markus Lenhardt/dpa/Wetteronline.de (Fotomontage)

In den letzten Tagen waren die Baden-Württemberger mit einem Regenschirm und Mantel besser vorbereitet als mit einer Sonnenbrille. Nun wendet sich endlich das Blatt, und die Sonne übernimmt die Überhand. Das Wetter wird teilweise sonnig, manchmal wolkig und meistens trocken.

Von Regen und Kälte dürften viele Baden-Württemberger in den letzten Wochen genug bekommen haben. Doch jetzt dreht sich die Wetterlage.

Am Donnerstag wird es bereits deutlich sonniger, doch einige Wolken ziehen auf und bringen auch Schauer auf der Ostalb und in Ulm.

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Die Höchstwerte liegen im Bergland bei 20 Grad, am Oberrhein klettert das Thermometer auf 26 Grad. Dazu weht schwacher bis mäßiger Wind.

Kommt nun endlich der Sommer?

Sonne satt und Schatten gesucht: Am Sonntag wird es bis zu 33 Grad heiß.
Sonne satt und Schatten gesucht: Am Sonntag wird es bis zu 33 Grad heiß.  © Markus Scholz/dpa

Die Nacht zum Freitag bleibt trocken, die Wolken ziehen ab. Die Tiefstwerte sinken auf 11 bis 5 Grad und es kann vereinzelt neblig werden.

Der Freitag startet zunächst mit einigen Quellwolken, doch die Sonne setzt sich durch. Die Temperaturen werden sommerlich bei 24 Grad im Bergland und 30 Grad am Rhein. Durch schwachen Wind fühlt es sich noch wärmer an.

Die Nacht zum Samstag wird klar und bei Tiefstwerten von 13 bis 7 Grad mild. Der Tag wird sommerlich und heiß bei 26 Grad auf der Alb und bis 32 Grad im Flachland.

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Am Sonntag dürfen sich die Leute im Ländle wieder auf Sonnenschein und bis zu 33 Grad freuen. An einem schattigen Plätzchen mit Sonnenbrille und kühlem Getränk in der Hand lässt es sich aushalten.

Titelfoto: /Wetteronline.de (Fotomontage)

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