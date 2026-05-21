Bis 33 Grad! So schön wird das Wetter über Pfingsten

Stuttgart - Nach Kälte und jeder Menge Regen dürfen sich die Baden-Württemberger endlich über Sonne freuen. Sonnenbrille und Mütze einpacken und raus in die Sonne!

Lange ersehnt und nun ist es so weit: Die Temperaturen klettern über die 30-Grad-Marke. © Markus Lenhardt/dpa/Wetteronline.de (Fotomontage)

In den letzten Tagen waren die Baden-Württemberger mit einem Regenschirm und Mantel besser vorbereitet als mit einer Sonnenbrille. Nun wendet sich endlich das Blatt, und die Sonne übernimmt die Überhand. Das Wetter wird teilweise sonnig, manchmal wolkig und meistens trocken.

Von Regen und Kälte dürften viele Baden-Württemberger in den letzten Wochen genug bekommen haben. Doch jetzt dreht sich die Wetterlage.

Am Donnerstag wird es bereits deutlich sonniger, doch einige Wolken ziehen auf und bringen auch Schauer auf der Ostalb und in Ulm.

Die Höchstwerte liegen im Bergland bei 20 Grad, am Oberrhein klettert das Thermometer auf 26 Grad. Dazu weht schwacher bis mäßiger Wind.