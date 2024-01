Stuttgarter Wilhelma kann sich vor Besuchern nicht mehr retten

Stuttgart - Eine Rekordzahl von 1,8 Millionen Menschen hat 2023 die Stuttgarter Wilhelma besucht. So viele Tierfreunde kamen bisher in keinem Jahr zuvor in den Zoologisch-Botanischen Garten, wie ein Sprecher am heutigen Dienstag sagte. Gegenüber 2022 bedeutet das ein Besucherplus von mehr als zwölf Prozent.