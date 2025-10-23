Blutender Disco-Besucher will Taxi klauen, dann rast er mit Transporter durch die Stadt

Stuttgart - Spektakulärer Vorfall in Stuttgart ! Ein offenbar unter Alkohol und Drogen stehender junger Mann raste mit einem zuvor entwendeten Transporter durch die Landeshauptstadt.

Der Transporter wurde komplett zerstört. © 7aktuell.de | Alexander Hald

Der 27-Jährige habe nach einem Streit in der Disco "Proton the Club" auf der Königsstraße mit einem Taxi nach Hause fahren wollen, sagte ein Polizeisprecher.

Weil er offenbar blutete, verweigerte der Fahrer (68) ihm gegen 3 Uhr die Mitnahme - es kam zum Streit, bei dem der Taxifahrer leicht verletzt wurde.

Der Mann versuchte anschließend vergeblich, das Taxi zu stehlen, und lief dann laut Polizeisprecher weiter. An einer Ampel näherte er sich einem wartenden Toyota-Transporter.

Der 43-jährige Fahrer sei ausgestiegen und habe dem Verdächtigen das Fahrzeug überlassen.

"Der Taxifahrer hat den Fahrgast rausgeworfen und plötzlich kam der Mann direkt auf mich zu. Er trat gegen mein Auto, riss die Tür auf - ich hatte Angst, er wollte mich schlagen. Ich hatte Angst und bin über die Beifahrertüre rausgerannt", so Sukhwinder Singh (43), der Fahrer des Transporters, zum Newsportal "7 aktuell".