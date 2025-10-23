Blutender Disco-Besucher will Taxi klauen, dann rast er mit Transporter durch die Stadt
Von Manuel Rank und Linda Drewanz
Stuttgart - Spektakulärer Vorfall in Stuttgart! Ein offenbar unter Alkohol und Drogen stehender junger Mann raste mit einem zuvor entwendeten Transporter durch die Landeshauptstadt.
Der 27-Jährige habe nach einem Streit in der Disco "Proton the Club" auf der Königsstraße mit einem Taxi nach Hause fahren wollen, sagte ein Polizeisprecher.
Weil er offenbar blutete, verweigerte der Fahrer (68) ihm gegen 3 Uhr die Mitnahme - es kam zum Streit, bei dem der Taxifahrer leicht verletzt wurde.
Der Mann versuchte anschließend vergeblich, das Taxi zu stehlen, und lief dann laut Polizeisprecher weiter. An einer Ampel näherte er sich einem wartenden Toyota-Transporter.
Der 43-jährige Fahrer sei ausgestiegen und habe dem Verdächtigen das Fahrzeug überlassen.
"Der Taxifahrer hat den Fahrgast rausgeworfen und plötzlich kam der Mann direkt auf mich zu. Er trat gegen mein Auto, riss die Tür auf - ich hatte Angst, er wollte mich schlagen. Ich hatte Angst und bin über die Beifahrertüre rausgerannt", so Sukhwinder Singh (43), der Fahrer des Transporters, zum Newsportal "7 aktuell".
Flüchtiger versteckte sich im Busch
Mit dem gestohlenen Transporter sei der 27-Jährige daraufhin die Fritz-Elsas-Straße Richtung Berliner Platz entlanggefahren, von der Straße abgekommen, habe Gleise überfahren und Geländer, Schilder und eine Ampel beschädigt.
Schließlich flüchtete er zu Fuß und versteckte sich in einem Gebüsch, wo die alarmierte Polizei ihn fand.
Der Mann stand laut Polizeiangaben mutmaßlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Außerdem soll er keine Fahrerlaubnis gehabt haben. Ihm wurde Blut abgenommen und er kam in eine Klinik.
Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere zehntausend Euro. Die beschädigte Ampel ist bis auf Weiteres außer Betrieb. Zeugen werden um Hinweise unter Tel. +4971189904100 gebeten.
Titelfoto: 7aktuell.de | Alexander Hald