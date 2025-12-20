Geisterfahrer prallt mit Mercedes zusammen: B14 gesperrt

Auf der Bundesstraße 14 bei Stuttgart-Vaihingen kam es am 20. Dezember zu einem schweren Unfall.

Von Anne-Sophie Mielke

Stuttgart - Schwerer Geisterfahrer-Crash auf der B14 bei Stuttgart-Vaihingen! Dabei wurden zwei Personen in der Nacht zum Samstag verletzt.

Auf der B14 bei Stuttgart-Vaihingen kam es in der Nacht zu einem schweren Unfall.  © 7aktuell.de | Alexander Hald

Wie die Polizeidirektion Stuttgart auf TAG24-Anfrage berichtet, ereignete sich der Unfall am frühen Morgen gegen 2.55 Uhr.

Ein Geisterfahrer war mit seiner Mercedes C-Klasse in Richtung A81 nahe der Ausfahrt Universität mit einem einem weiteren Mercedes (S-Klasse) kollidiert.

Die Wucht des Zusammenstoßes war so heftig, dass die C-Klasse von der Fahrbahn in eine Böschung geschleudert wurde. Laut noch unbestätigten Informationen soll der Fahrer dabei in seinem Wagen eingeklemmt worden sein.

Beide Fahrer (36 und 31 Jahre) wurden bei dem Unfall verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ein Geisterfahrer hatte eine heftige Kollision verursacht.
Ein Geisterfahrer hatte eine heftige Kollision verursacht.  © KS-Images.de/Andreas Rometsch


Ein Abschleppunternehmen musste die völlig zerstörten Fahrzeuge abtransportieren.

Die Bundesstraße war in Richtung Autobahn aufgrund der Bergungs- und Aufräumarbeiten bis etwa 7.30 Uhr voll gesperrt.

Titelfoto: Bildmontage/7aktuell.de | Alexander Hald, KS-Images.de/Andreas Rometsch

