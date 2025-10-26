Sechs Autos in Stuttgart gerammt: Fahrer kommt ins Krankenhaus

Ein Mann soll in Stuttgart mit seinem Auto gegen sechs geparkte Autos gefahren sein. Er wurde dabei verletzt.

Von Annkathrin Stich

Stuttgart - Am frühen Sonntagmorgen soll ein Mann mit seinem Auto gegen sechs geparkte Autos in Stuttgart gefahren sein.

Sieben Fahrzeuge wurden teils erheblich beschädigt.
Der Autofahrer war gegen 5.23 Uhr in der Immenhofer Straße unterwegs. Bei dem Unfall soll er verletzt worden sein.

Er sei mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher.

Insgesamt wurden demnach sieben Fahrzeuge beschädigt. Im Unfallwagen seien weitere Mitfahrer gewesen.

Die Polizei untersuchte den Unfallort am frühen Morgen.
Von weiteren Verletzten sei dem Sprecher nichts bekannt gewesen. Wie der Unfall genau passiert ist, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt derzeit die Hintergründe.

