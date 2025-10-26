Sechs Autos in Stuttgart gerammt: Fahrer kommt ins Krankenhaus

Stuttgart - Am frühen Sonntagmorgen soll e in Mann mit seinem Auto gegen sechs geparkte Autos in Stuttgart gefahren sein.

Sieben Fahrzeuge wurden teils erheblich beschädigt. © Enrique Kaczor/onw-images/dpa

Der Autofahrer war gegen 5.23 Uhr in der Immenhofer Straße unterwegs. Bei dem Unfall soll er verletzt worden sein.

Er sei mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher.

Insgesamt wurden demnach sieben Fahrzeuge beschädigt. Im Unfallwagen seien weitere Mitfahrer gewesen.