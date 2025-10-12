Unfall im Stuttgarter Osten: Golf kracht in Stadtbahn

Stuttgart - Im Stuttgarter Osten sind eine Stadtbahn und ein Auto an der Haltestelle Metzstraße zusammengestoßen!

Die Autofahrerin wollte offenbar die Gleise überqueren und übersah dabei die herannahende Stadtbahn. © 7aktuell.media/Simon Adomat

Die Fahrerin des Wagens wollte am Sonntagnachmittag offenbar die Gleise überqueren und übersah dabei die Stadtbahn.

Der silberne Golf wurde nach dem Crash gegen eine Ampel geschoben, wie ein Polizeisprecher sagte. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt.

Laut Sprecher überprüfte die Feuerwehr die Fahrgäste in der Stadtbahn und fragte nach Verletzten.