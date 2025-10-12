Unfall im Stuttgarter Osten: Golf kracht in Stadtbahn
Von Lea Sophie Gräf und Niklas Perband
Stuttgart - Im Stuttgarter Osten sind eine Stadtbahn und ein Auto an der Haltestelle Metzstraße zusammengestoßen!
Die Fahrerin des Wagens wollte am Sonntagnachmittag offenbar die Gleise überqueren und übersah dabei die Stadtbahn.
Der silberne Golf wurde nach dem Crash gegen eine Ampel geschoben, wie ein Polizeisprecher sagte. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt.
Laut Sprecher überprüfte die Feuerwehr die Fahrgäste in der Stadtbahn und fragte nach Verletzten.
Wie viele von ihnen am letzten Wasen-Tag in der Stadtbahn saßen, war nicht bekannt.
Der Bereich um die Unfallstelle wurde weiträumig abgesperrt. Der SSB-Betrieb konnte aber nach kurzer Unterbrechung wieder aufgenommen werden.
Titelfoto: 7aktuell.media/Simon Adomat