Unfall im Stuttgarter Osten: Golf kracht in Stadtbahn

Im Stuttgarter Osten sind eine Stadtbahn und ein Auto zusammengestoßen.

Von Lea Sophie Gräf und Niklas Perband

Stuttgart - Im Stuttgarter Osten sind eine Stadtbahn und ein Auto an der Haltestelle Metzstraße zusammengestoßen!

Die Autofahrerin wollte offenbar die Gleise überqueren und übersah dabei die herannahende Stadtbahn.
Die Autofahrerin wollte offenbar die Gleise überqueren und übersah dabei die herannahende Stadtbahn.  © 7aktuell.media/Simon Adomat

Die Fahrerin des Wagens wollte am Sonntagnachmittag offenbar die Gleise überqueren und übersah dabei die Stadtbahn.

Der silberne Golf wurde nach dem Crash gegen eine Ampel geschoben, wie ein Polizeisprecher sagte. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt.

Laut Sprecher überprüfte die Feuerwehr die Fahrgäste in der Stadtbahn und fragte nach Verletzten.

Wie viele von ihnen am letzten Wasen-Tag in der Stadtbahn saßen, war nicht bekannt.

Der Bereich um die Unfallstelle wurde weiträumig abgesperrt. Der SSB-Betrieb konnte aber nach kurzer Unterbrechung wieder aufgenommen werden.

Titelfoto: 7aktuell.media/Simon Adomat

Mehr zum Thema Stuttgart Unfall: