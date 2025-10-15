Verbot missachtet: Mercedes kracht in Stadtbahn und verursacht 50.000 Euro Schaden

Stuttgart - In Stuttgart ist am Dienstagabend ein Autofahrer trotz Verbots abgebogen und mit einer Stadtbahn kollidiert. Drei Menschen wurden leicht verletzt, der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Der Unfallverursacher missachtete ein Verbot. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr ein 35-Jähriger gegen 18.50 Uhr mit seinem Mercedes in stadtauswärtiger Richtung. An der Kreuzung Schloßstraße/Senefelderstraße bog er verbotswidrig nach links ab.

Dabei stieß sein Wagen mit einer in gleicher Richtung fahrenden Stadtbahn der Linie U2 zusammen.

Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen. Sein 58 Jahre alter Beifahrer blieb unverletzt. In der Stadtbahn zogen sich zwei Fahrgäste leichte Blessuren zu. Ein 42-Jähriger wurde vom Rettungsdienst vor Ort behandelt.

Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 50.000 Euro.