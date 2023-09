Das sind die 5 wichtigsten Make-up-Pinsel

Dieser Pinsel ist ideal zum Auftragen von Rouge und Bronzer in Puderform. Dafür tupft man das Produkt leicht mit der Pinselspize an die gewünschte Stelle und verblendet es mit sanften Pinselstrichen oder kreisenden Bewegungen.

Dieser präzise Pinsel eignet sich zum Auftragen von pudrigen Highlightern. Am besten nimmt man mit der Pinselspitze anfangs nur wenig Produkt auf und arbeitet dieses in kreisenden Bewegungen ein. Mit dem Pinsel lässt sich, wenn gewünscht, auch Produkt aufbauen.

Ein abgerundeter, fluffiger Lidschattenpinsel ist alles, was man für ein natürliches Alltagsmake-up benötigt. Mit dem All in one Pinsel von ARTDECO kann man, wie der Name verrät, die meisten Looks schminken, ohne den Pinsel wechseln zu müssen.