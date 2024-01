2023 war zweitteuerstes Tankjahr: Das erwartet Autofahrer in 2024

"Das sind die zweithöchsten Werte seit Beginn der regelmäßigen monatlichen Auswertungen von 'Clever Tanken' im Juni 2012", heißt es in der Pressemitteilung am Dienstag. Teurer waren beide Kraftstoffsorten nur im Jahr 2022.

In 2024 müssen sich Autofahrer auf steigende Spritpreise einstellen. © 123RF/hedgehog94

Und wo konnte im vergangenen Jahr am günstigsten getankt werden? Laut "Clever Tanken" tankten Autofahrer in Bonn am günstigsten. Rund 1,76 Euro kostete der Liter Benzin im Jahresdurchschnitt. Am teuersten dagegen war der Sprit in Frankfurt am Main, München und Hamburg.

Obwohl das Jahr 2023 eines der teuersten Tankjahre war, können Autofahrer im neuen Jahr nicht aufatmen. Stattdessen muss sich wieder auf steigende Preise eingestellt werden.

Steffen Bock: "Am gestrigen 1. Januar 2024 ist die nächste Stufe der CO2-Steuererhöhung in Kraft getreten – und zwar deutlich stärker als noch vor vier Wochen erwartet.

Das wirkt sich ab sofort und dauerhaft auf die Preise an den Zapfsäulen aus."