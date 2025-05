Erlkönig bei Leipzig gesichtet: Rollt hier der neue Audi Q7 über die A9?

Leipzig - In Goethes zeitloser Dichtung war er noch ein Wesen der Nacht, inzwischen bekommt man ihn jedoch auch am helllichten Tag zu sehen: Ein Erlkönig wurde am Mittwoch auf der A9 bei Leipzig entdeckt und, seinem Nummernschild nach zu urteilen, kam dieses Exemplar aus einem ganz bestimmten Werk.