Ferrari F8 beim Posen gegen Mauer gesetzt: Edelflitzer nur noch Schrott

Houston (USA) - Das ging so richtig schief: Bei einem Tuning-Event in den USA setzte ein Teilnehmer seinen sündhaft teuren Ferrari F8 mit hoher Geschwindigkeit gegen eine Wand. Der Edelflitzer hat jetzt wohl nur noch Schrottwert.

Der Ferrari F8 rast gegen eine Betonwand - ein Spektakel für viele Zuschauer. © Montage: YouTube/Supercar Screams

So geschehen beim Poser-Event "Cars and Coffee" am Sonntag in Houston (Texas). Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Ein Video zeigt den Crash: Ein weißer Ferrari F8 Tributo (Neupreis: um die 220.000 Euro) beschleunigt auf schnurgerader Straße - die Zuschauer johlen. Dann verbremst sich der Ferrari-Fahrer, verliert die Kontrolle und rauscht nach links - voll in die Fahrbahnbegrenzung.

Der Sportwagen zerschellt an der Betonmauer und wird in Folge über die Fahrbahn geschleudert.

Zahlreiche Zuschauer verfolgen das Spektakel. Glück in Unglück: Nach dem Unfall steigt der Fahrer unversehrt aus dem völlig zerstörten Wrack.

Der Ferrari ist freilich hinüber und hat nur noch Schrottwert.