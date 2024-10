"Black Ops 6" haut wohl beste CoD-Kampagne aller Zeiten raus – und holt Multiplayer ab

Deutschland - Nach dem "Modern Warfare 3"-Singleplayer hatte man schon fast die Befürchtung, die "Call of Duty"-Macher fangen wieder an, auf die Kampagne zu pfeifen. Doch "Black Ops 6" belehrt uns eines Besseren.

Seitensprung ins Glück: Neue Bewegungsmechaniken können hier und da einen Vorteil bringen. © Activision/Treyarch/Raven

Ein Agenten-Thriller mit dem – so ehrlich muss man sein – Tiefgang einer Wasserpfütze auf dem Lidl-Parkplatz klingt zugegeben erst einmal sicher nicht überzeugend.

Aber wir sind nicht bei ARTE und wollen auch keine südkoreanische Schwarzweiß-Story mit französischem Untertitel.

Der Singleplayer-Modus bietet pures Popcornkino, bei dem Michael Bay sagen würde: Den hätte ich auch gern gedreht.

Zu Recht. Der First-Person siedelt sich zeitlich irgendwann zwischen dem Fall des Eisernen Vorhangs und Operation Wüstensturm an. Mit von der Partie ist – Überraschung – unser allerliebster ist-er-gut-oder-böse?-Charakter Russell Adler.

Etwa mit acht Stunden sollte man rechnen, wenn man sich die Kampagne reinfährt. Viel an Geschichte wird man sich nicht merken. Was völlig okay ist, denn das Ding macht einen irren Spaß.