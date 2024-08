Faschismus-Game und Roadmovie-Comic: "Dustborn" überzeugt mit der Macht der Worte

Steht man eher auf die Kampf-Herausforderungen oder möchte lieber entspannt die Handlung erleben? Reine Einstellungssache – und kann man unter "Optionen" auch ändern. © Screenshot/Quantic Dream

Am Dienstag erscheint mit dem entscheidungsbasierten Dystopie-Game "Dustborn" der erste Versuch der Entwicklerfirma "Quantic Dream", sich als Publisher zu präsentieren.



Was uns geliefert wird, würden DC-Leser als "Elseworld" oder SciFi-Fans als "Allohistory" bezeichnen – eine alternative Realität. Und ihre Auswirkungen.

Die Köpfe hinter Quantum Dream haben in der Vergangenheit mit starken Story-Videospielen wie "Heavy Rain", "Detroit: Become Human" oder "Beyond: Two Souls" Gamer und Kritiker überzeugen können. Entsprechend schauen die Fans nun auf Geschichte, Setting und mögliche Twists des Comic-Look-Spiels "Dustborn".

Das Stichwort "Comic" passt hier besonders, denn während wir spielen entsteht tatsächlich die Graphic Novel dazu. Am Ende jedes Kapitels können wir das erlebte als gezeichnetes Kunstwerk noch einmal durchblättern und sehen auch noch einmal unsere Entscheidungen.

Um welches Genre handelt es sich also? Tja, genau da liegt das Problem: Das Spiel ist ein permanenter Kategorienwechsel. Die Basis bildet jedoch ganz klar der interaktive Roadmovie.