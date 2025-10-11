Chaos beim Release: Battlefield 6 sorgt statt Spielspaß für Frust

Deutschland - Am Freitag feierte Battlefield 6 seinen weltweiten Release - doch schon zum Start traten bei vielen Spielern erhebliche Probleme auf.

Viele PC-Nutzer erhielten die Fehlermeldung, dass Single- und Multiplayer-Elemente fälschlicherweise als nicht installiert angezeigt werden. © TAG24

Zum Launch von Battlefield 6 hatten besonders PC-Nutzer mit einer nervenaufreibenden Fehlermeldung zu kämpfen, die beim Spielstart auftrat und den Multiplayer-Ego-Shooter dadurch unspielbar machte.

Denn selbst wenn das Spiel vollständig heruntergeladen war, wurden Single- oder Multiplayer-Elemente fälschlicherweise als nicht installiert oder sogar als nicht gekauft angezeigt. Auch nach mehreren Neuinstallationen ließ sich der Fehler zunächst nicht beheben.

Hinzu kamen zeitweise nicht erreichbare Server, was für viele Spieler zu einer großen Geduldsprobe wurde.

Doch nicht nur auf dem PC gab es Probleme: Zahlreiche Nutzer von Xbox und PlayStation berichteten auf Plattformen wie X und Reddit von Serverabstürzen, Schwierigkeiten beim Matchmaking und teils endlosen Warteschlangen. Wer es dennoch ins Spiel schaffte, wurde nicht selten mitten im Match zurück in die Lobby geworfen oder musste sich mit zahlreichen Bugs herumschlagen.