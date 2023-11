"Cities: Skylines 2" im Test: Eine wundervolle Bruchlandung

Magdeburg - Die Städtebau-Simulation "Cities: Skylines" hat nach erfolgreichen acht Jahren einen Nachfolger erhalten. TAG24 hat sich für Euch in das neue, komplexe System aus Bauplanung und Gesetzesvorschriften in "Cities: Skylines 2" geworfen.

Ein weiteres großes Augenmerk liegt in "Skylines 2" jetzt auch auf dem In- und Export. So kann unter anderem der Strom durch eigene Kraftwerke erzeugt und bei Überschuss gegen Geld exportiert werden. Oder man entscheidet sich grundsätzlich für den Import von Strom, bis die Leitungen glühen.

So viele Details in einem komplexen Wirtschaftssystem müssen erst mal verstanden und erfolgreich angewandt werden. Unterstützt wird man von Beginn an mit einem umfangreichen Tutorial in Form von Sprechblasen, die im Verlauf des Spiels neu freigeschaltete Funktionen erklären.

Im nun zweiten Teil wirkt das Menü jetzt etwas durchdachter und intuitiver. Gleichzeitig entfällt mit dem Straßenbau das Verlegen von Rohr- und Stromleitungen. Häuser werden direkt an das Versorgungsnetz angeschlossen.



Neu ist auch, dass vorhandene Gebäude bei starker Auslastung erweitert werden können. Dies können Schulen mit weiteren Klassenräumen oder Feuerwehren mit zusätzlichen Garagen sein.