Crime Boss: Rockay City! 90er-Gangster-Trash mit Chuck Norris und Danny Trejo - nur zum selber Zocken

Deutschland - Die Namen sind groß - teilweise sehr groß. Vor allem für die Kinder der 90er. Aber reichen Filmstars wie Chuck Norris, Danny Trejo, Kim Basinger und Co. aus, um ein solides Ego-Shooter-Adventure auf den Markt zu bringen?

An den Kulissen erkennt man: Die Köpfe hinter "Crime Boss: Rockay City" haben eine gewisse Liebe zu den Filmen und Serien von früher. © Screenshot/MSM.digital/505Games

Die eindeutige Antwort: jein. Mit "Crime Boss: Rockay City" haben es die Entwickler von 505 Games zumindest versucht, und das Ergebnis kann sich - vor allem für den schmalen Taler von etwa 30 Euro - durchaus sehen lassen.

Wir schlüpfen in die Rolle von Travis Baker. Wie sehr kann ein Hauptrollen-Name in einem Gangster-Film Neunziger sein? Ja.

Wir schlüpfen in die Rolle von Travis Baker - verkörpert durch Michael Madsen (65, "Reservoir Dogs", "Sin City", "The Hateful 8") - und haben nur ein Ziel: Der Mafiaboss von Rockay City zu werden.

Problem: Wir sind nicht die einzigen, die das vorhaben, und auch die Behörden wollen ein Wörtchen mitsprechen. Zum Glück haben wir als Assistentin Casey (Kim Basinger, 69, "L.A. Confidential", "Neuneinhalb Wochen", "8 Mile") und Verbündete wie beispielsweise Touchdown (Michael Rooker, 68, "Guardians of the Galaxy", "Fast & Furious", "JFK"), die uns zur Seite stehen.

Ebenfalls mit von der Partie sind unter anderem Meme-Ikone Chuck Norris (83, "Die Todeskralle schlägt wieder zu", "Delta Force") als Sherrif Norris, Danny Trejo (79, "From Dusk Till Dawn", "Machete", "Desperado") als The Dragon und Danny Glover (76, "Lethal Weapon", "Die Farbe Lila", "Saw") als Gloves.

Man sieht, es ist ein Schaulaufen der 90er-Action-Filmstars. Natürlich werden die Akteure auch als ihr 90er-Ich dargestellt. Aber was bekommt man, wenn sich ein Game mit solchen Namen schmückt?