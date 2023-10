"Cyberpunk 2077": Mit "Phantom Liberty" und Update 2.0 ist das Spiel endlich das, was es sein sollte!

Mit Phantom Liberty und Update 2.0 bekommt Cyberpunk 2077 nochmal eine mächtige Aufmachung spendiert. Wir haben uns die Neuerungen angeschaut.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Offenbarung, Enttäuschung, Wiederauferstehung: Kein Spiel hat in den vergangenen Jahren so viele Extreme durchgemacht wie "Cyberpunk 2077". Mit der neuen Erweiterung "Phantom Liberty" und dem Update 2.0 bekommt das Rollenspiel drei Jahre nach Release nun noch einmal eine gehörige Aufmachung spendiert. Wir haben Night City mal wieder einen Besuch abgestattet, um zu sehen, was der Titel inzwischen zu bieten hat.

Mit Update 2.0 wurde das Polizei-System von "Cyberpunk 2077" endlich überarbeitet. Die Gesetzeshüter patrouillieren nun glaubhaft die Straßen. Verursacht Ihr zu viel Aufruhr, bekommt Ihr es sogar mit der Spezialeinheit Maxtac zu tun. © CD Project Red Die Geschichte von "Cyberpunk" ist keine leichte. Zunächst gehypt als große Spiele-Offenbarung, entpuppte sich der Titel von Entwickler CD Project Red zum Release als heftige Enttäuschung, die Branchenriese Sony sogar so weit brachte, es aus seinem hauseigenen PS Store zu nehmen. Es folgten zahlreiche Updates und Verbesserungen. Den eigentlichen Schubs in die richtige Richtung brachte jedoch erst die geniale Netflix-Serie "Cyberpunk: Edgerunners". Plötzlich war das Spiel wieder in aller Munde und die Leute feierten, was mittlerweile daraus geworden war. Gaming Wer hat im neuen EA Sports FC 24 das beste Rating und die höchste Pace? War die Wiederauferstehung also gelungen? Nicht ganz, denn hier und da hakte es noch immer in der Welt der Edgerunner und Cyberpsychos. Genau da kommen nun Update 2.0 und "Phantom Liberty" ins Spiel. Das Update brachte bereits vor dem DLC-Release nochmal mächtig viele Verbesserungen. Das viel kritisierte Polizei-System, das die Gesetzeshüter bei Vergehen schlichtweg aus dem Nichts auftauchen ließ, wurde komplett überarbeitet. Inzwischen patrouilliert das NCPD glaubhaft die Straßen der Metropole und fährt im Kampf immer größere Geschütze auf. Fahrzeugkämpfe wurden ebenfalls hinzugefügt und so manche Karosse hat sogar die eine oder andere Bordkanone spendiert bekommen.

"Cyberpunk 2077: Phantom Liberty": Ihr habt eine Präsidentin zu retten

Der neue Story-DLC "Phantom Liberty" lässt Euch einen spannenden Spionage-Thriller erleben, bei dem Ihr unter anderem mit Geheimagent Solomon Reed alias Idris Elba Bekanntschaft macht. © CD Project Red Auch bei Ausrüstung, Loot und Fähigkeiten hat CD Project Red nachgebessert. Der Skilltree wurde komplett überarbeitet, übersichtlicher gestaltet und bietet nun wirklich sinnvolle Fähigkeiten. Rüstungen gewähren jetzt nur noch in Ausnahmefällen Boni, stattdessen müsst Ihr auf Eure Cyberware setzen, um zusätzliche Vorteile rauszuholen. Sich einfach nur zum Roboter aufpumpen, funktioniert dabei aber nicht, der Körper hält nur eine gewisse Menge an künstlichen Verbesserungen aus, bevor Ihr selbst zum Cyberpsycho werdet. Gaming Wow! Resident Evil 4 ist durch Separate Ways jetzt noch viel besser geworden! Für mich eine durchaus interessante Neuerung, denn bisher hatte ich das Thema Cyberware eher stiefmütterlich behandelt. Jetzt komme ich um das System nicht umhin und muss sagen: Es macht richtig Spaß! Und dann ist da ja noch "Phantom Liberty", das Euch in den neuen Stadtteil Dogtown führt, in dem Ihr nichts weniger erledigen müsst, als die Präsidentin der New United States of America zu retten. Begleitet werdet Ihr dabei nicht nur von Johnny Silverhand alias Keanu Reeves (59), sondern auch von Solomon Reed, der von Idris Elba (51) verkörpert wird. Was es mit Reed auf sich hat, wollen wir an dieser Stelle nicht verraten. Nur so viel zum DLC: "Phantom Liberty" ist ein wirklich gelungener DLC, der eine spannende Spionage-Story, eine interessante Gegend und jede Menge Loot zum Spiel hinzufügt. Wer von "Cyberpunk" noch nicht genug hat, bekommt hier noch einmal 20 bis 25 Stunden obendrauf - und im Gegensatz zum ursprünglichen Hauptspiel können die gleich von Beginn abliefern und müssen sich nicht erst mit Bugs rumplagen.

In dem neuen Stadtteil Dogtown gilt es, die Präsidentin der New United States of America zu retten. Der bisher nicht zugängliche Bezirk ist zwar nicht sonderlich groß ausgefallen, bietet dafür aber jede Menge interessanter Details. © CD Project Red

Fazit zu "Cyberpunk 2077: Phantom Liberty"