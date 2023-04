Dead Island 2: Ramba-Zombie im Urlaubsparadies! Irrwitziges Gemetzel in lähmender Dauerschleife

Deutschland - Ihr kennt das Problem: Ihr wollt gemütlich an den Strand gehen und plötzlich bricht die Zombie-Apokalypse aus. Bei "Dead Island 2", das am Freitag erscheint, scheitert Eure Evakuierung und Ihr müsst Euch mit Untoten herumärgern. Zum Glück seid Ihr aber ganz taffe Schnetzler.

Dolche & Katana: Mit dem passenden Schnittwerkzeug kann man sich die aggressiven Menschenfleischfresser vom Hals schaffen. © Screenshot/Deep Silver

2014 wurde das Spiel bereits angekündigt, mehrfach wurde der Entwickler gewechselt und entsprechend gespannt hat man natürlich auf den Nachfolger des Gemetzels gewartet.

Der Titel wurde letzten Endes von "Dambuster Studios" entwickelt und über Deep Silver und Plaion auf den Markt gebracht.

Tun wir für einen Moment so, als ob die Handlung relevant wäre, und gehen darauf ein: Anfangs wählt Ihr einen der Charaktere, die sich im Evakuierungs-Flieger befinden. Dieser stürzt dummerweise über Los Angeles ab und zusammen mit fiktiven Hollywood-Promis und Stars plant Ihr die Flucht aus L.A.

Während der ersten Tutorial-artigen Auseinandersetzungen mit den Hirntoten (also den Zombies, nicht den Promis) werdet Ihr - Überraschung - gebissen und stellt fest: Oha, ich bin immun.

Offenbar hat Euer Charakter aber nie "The Last Of Us" gezockt, denn er oder sie hält es für eine super Idee, sich als möglicher Impfstoff-Träger der Wissenschaft zur Verfügung zu stellen.