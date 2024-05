Den 4. und 21. Juni haben sich viele Videospiel-Liebhaber ganz dick im Kalender eingetragen!

Das vergangene Jahr lief für den Entwickler dabei eher durchwachsen. Nach der umstrittenen Erweiterung "Lightfall" musste Bungie einige Rückschläge hinnehmen, die im Oktober sogar zu Entlassungen führten. Inzwischen scheint das Studio jedoch wieder auf Kurs und konnte mit dem Event "Into The Light" die Gunst der Spieler zurückgewinnen und die Vorfreude auf "Final Shape" erhöhen.

Der DLC soll die seit mehr als zehn Jahren währende Saga um Licht und Dunkelheit zum Abschluss bringen, kommt mit einem neuen Raid, jeder Menge neuem Loot und der neuen Subclass Prismatic daher, die es Euch erstmals ermöglicht, verschiedene Elemente zu verknüpfen. Zwar hat Bungie bereits drei sogenannte Episoden angekündigt, die uns bis Sommer 2025 mit neuen Inhalten versorgen sollen. Wie es danach weitergeht, steht aktuell jedoch in den Sternen. Umso spannender ist deshalb, wie Bungie die Story nun zu Ende führt.

Los geht's gleich mal mit einer ordentlichen Granate, denn mit "The Final Shape" erscheint am 4. Juni die vorerst letzte große Erweiterung für Bungies Loot-Shooter "Destiny 2".

In "Still Wakes the Deep" verschlägt es Euch auf eine Bohrinsel in der Nordsee, auf der etwas Unheimliches vor sich geht. © The Chinese Room

Entwickler The Chinese Room hat sich in den vergangenen Jahren mit sogenannten Walking-Simulatoren einen ziemlichen Namen gemacht.

Besonders "Dear Esther" und das exzellente "Everybody’s Gone to the Rapture" blieben vielen Gamern im Gedächtnis.

Jetzt möchte das Team mit "Still Wakes the Deep" den nächsten Hit landen. Das Adventure soll dabei etwas düsterer werden.

Ihr seid auf einer Bohrinsel in der Nordsee gefangen. Ein Sturm tobt, der Euch an der Flucht hindert, und etwas Unbekanntes scheint es auf die Station geschafft zu haben.

Eure beste Chance scheint darin zu bestehen, die anderen Crewmitglieder zu finden und gemeinsam an einer Möglichkeit zu arbeiten, von dort zu verschwinden.

Die ersten gezeigten Szenen wirken extrem atmosphärisch. Wenn der Titel auch noch eine spannende Geschichte zu erzählen hat, könnte uns hier ein Hit ins Haus stehen.

