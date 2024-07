Diese Gaming-Geheimtipps im Juni habt Ihr bestimmt verpasst

Der atmosphärische Walking-Simulator "Still Wakes the Deep" schickt Euch auf eine Bohrinsel, die von einem unheimlichen Wesen angegriffen wird. © The Chinese Room

Sogenannte Walking Simulatoren, in denen Ihr als Spieler nicht viel mehr machen müsst als durch die Level-Abschnitte zu laufen und maximal Hebel oder ähnliches zu betätigen, haben in den letzten Jahren durchaus eine gewisse Fanbase aufbauen können.

Meist punkten solche Games vor allen Dingen durch ihre dichte Atmosphäre. Die kann man auch "Still Wakes the Deep" definitiv nicht absprechen. Immerhin hat Entwickler The Chinese Room mit Titeln wie "Everybody is gone to the Rapture" bereits gute Erfahrung mit solchen Sachen gemacht.

Und auch wenn der fünfstündige Gruseltrip auf eine Bohrinsel in der Nordsee durchaus seine guten Facetten hat, konnte uns die Story dieses Mal nicht vollends abholen.

Zu wenig nahe ging uns die Geschichte - zu viele Fragen blieben nach dem Abspann offen.

Trotzdem: Spätestens im Sale sollten Genre-Fans dennoch einmal einen Blick riskieren.

Facts: