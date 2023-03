E3 2023 abgesagt! Ist das das Ende der Kult-Spielemesse?

Via Twitter gab die Messe in der vergangenen Nacht bekannt, dass sich die Veranstalter ReedPop und die Entertainment Software Association dazu entschieden haben, sowohl die digitale als auch die physische Ausgabe der vom 13. bis 16. Juni geplanten E3 2023 abzusagen.

Die E3 galt einst als DAS Event für Videospiel-Fans. Inzwischen wird in den sozialen Medien über ein endgültiges Aus spekuliert. © Ringo Chiu/ZUMA Wire/dpa

Über die Jahre wurden immer wieder große Spieletitel wie "Fifa", "Call of Duty" oder "The Last of Us" auf der Messe angekündigt.

Schon vor der Corona-Pandemie begann die E3 jedoch, an Wirkkraft zu verlieren. Sony und Nintendo starteten ihre eigenen Events und waren nur noch im kleinen Rahmen, später gar nicht vertreten. Letztendlich sprang auch Microsoft ab.

In den sozialen Medien wird inzwischen spekuliert, wie es mit der E3 weitergeht. Fest steht: Weder ReedPop noch die Entertainment Software Association haben sich bisher zur Zukunft der Messe geäußert.

"Game Awards"-Gründer Geoff Keighley (44) äußerte in einem Tweet sein Bedauern über die Absage, erklärte jedoch auch, dass die E3 es schon vor Jahren verpasst habe, sich weiterzuentwickeln. Keighleys eigene Messe, das Summer Game Fest, startet am 8. Juni und gilt bereits jetzt als digitale Alternative zur E3.