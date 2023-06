EA Sports F1 23 im Test: Entwickler hören auf Fans und bringen den Storymodus zurück

Magdeburg - Letztes Jahr hat vielen Formel-1-Fans nicht gefallen, dass in dem alljährlichen Videospiel zur Königsklasse des Motorsports der Storymodus gestrichen wurde . In EA Sports F1 23 ist er zurück. Ob man deshalb wieder einen besonderen Grund für den Kauf der Rennsimulation hat, klären wir in diesem Test.

In den Cutscenes von "Braking Point" fühlt man sich wie inmitten eines Animationsfilmes. Gesten und Mimiken wirken sehr gelungen und auch die hochauflösenden Texturen können sich sehen lassen. Vorausgesetzt ist natürlich eine modernere Konsole wie die Xbox Series S|X, PlayStation 5 oder eine flotte Grafikkarte im PC. F1 23 gibt es aber auch noch für die ältere Konsolengeneration der Xbox One und PlayStation 4.

Es gibt (wieder einmal) einen Streit unter den Teamkollegen? Nun liegt es an Euch, wie der Rennstall die Gerüchte in der Presse entkräften soll.

Im neuen Storymodus versetzt man sich diesmal nicht nur in die Rolle einer der Fahrer, sondern auch in die des Teamchefs. Regelmäßig bekommt er Besuch vom Assistenten und wird um Rat gebeten, wie das Team auf besondere Situationen reagieren soll.

Hinter dem Modus "F1 World" verbirgt sich ab sofort der Online-Modus und der Showroom mit Autosammlungen und Trophäen zum Angeben bei Freunden. © EA/Codemasters

Was sich seit Langem bewährt, sollte man auch nicht unnötig ändern. Jahrelang begleiten der Karrieremodus und auch das "My Team" schon die Formel-1-Spielereihe. Wie in den Jahren zuvor könnt Ihr die aktuelle F1-Saison als einer der 20 Fahrer im Feld nachspielen oder Ihr nehmt mit Eurem eigenem Team an der Weltmeisterschaft teil.

Im letzten Jahr wurde das sogenannte "F1 Life" eingeführt. Dort konnte man seine Errungenschaften und Autosammlungen anderen Spielern und seinen Freunden präsentieren. In diesem Jahr wurde der Modus überaus sinnvoll umgebaut und erweitert. Von nun an trägt er den Namen "F1 World".

Hier befindet sich die Zentrale für den Online-Multiplayer. Zur Auswahl stehen die freien Online-Lobbys und Ranglisten-Sessions. Weiterhin gibt es in der "F1 World" Wettkampfserien gegen KI-Abbildungen Eurer Freunde.

Mit jedem Rennen sammelt Ihr am Ende Punkte, Geld, Autoteile, Teammitglieder und Sticker. Diese könnt Ihr verwenden, um die Performance Eures Autos bei KI-Rennen zu verbessern und gewisse Vorteile freizuschalten.

Sie geben Euch unter anderem für eine gewisse Zeit eine verbesserte Auto-Aerodynamik oder weniger Reifenabnutzung. Um Vorteile zu aktivieren, müssen während des Rennens kleinere Herausforderungen wie zum Beispiel das Absolvieren einer fehlerfreien Runde erfüllt werden.



Die bereits erwähnten Sticker zeigen Fotos von Fahrern, Teams oder Rennstrecken. Diese könnt Ihr in einem virtuellen Sammelalbum einkleben.