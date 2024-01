"Oh mein Gott": 13-Jähriger Junge spielt als erster Mensch Tetris zu Ende

Oklahoma (USA) - Das kultige und puzzleartige Computerspiel Tetris wurde 1984 vom russischen Programmierer Alexei Paschnitnow (67) auf den Markt gebracht, und selbst 40 Jahre später wird der Klassiker noch gespielt. Ein 13-jähriger YouTuber hat nun einen neuen Meilenstein in dem Game erreicht.

Tetris wird auch 40 Jahre nach dem Erscheinen gerne als Zeitvertreib gespielt. © Screenshot/YouTube/Blue Scuti

Der YouTuber und Streamer "Blue Scuti" hat es vollbracht, Tetris auf der ersten Nintendo-Konsole "zu Ende zu spielen".

Genaugenommen war das Spiel nicht zu Ende, denn es hat eigentlich kein Ende. Aber der Bildschirm kann irgendwann einfrieren.

Tetris zum "kill screen" oder "Todesbildschirm" zu bringen, ist keine leichte Aufgabe. Tatsächlich hat das zuvor nur künstliche Intelligenz geschafft hatte – aber noch nie ein Mensch.

In 38 Minuten ununterbrochenem Spiel erreichte "Blue Scuti", der mit bürgerlichem Namen Willis Gibson heißt, Level 157 und vervollständigte 1511 Linien, was das Tetris in seiner NES-Version von 1989 zum Absturz brachte.

Der Amerikaner konnte es gar nicht fassen: "Oh mein Gott! Oh mein Gott", sagte er mehrfach völlig ungläubig.